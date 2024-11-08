Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi bünyesindeki tümör konseyi toplandı.

Fethi Sekin Şehir Hastanesi tümör konseyinde hastaların tedavisi ile ilgilenen tüm dallardaki uzmanlar bir araya gelerek hastaların durumunu tüm farklı açılardan değerlendirildi. Tümör konseyinde hekimler arasında vaka ile ilgili gerçekleşen bilgi alışverişi, deneyimlerin ve güncel bilgilerin paylaşılması ile her bir vakanın mevcut durum analizi ortaya konarak en etkin tedavi planı hekimlerin ortak kararı ile belirleniyor.