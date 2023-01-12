Elazığ’ın Palu ilçesi Kültür Mahallesi’nde dün sabah saatlerinde yük treni, hemzemin geçitte İsmail Karataş idaresindeki 23 P 4298 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile araç yaklaşık 100 metre sürüklenirken, kazada araç sürücüsü yaralandı. Öte yandan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yük treninin çarpışmadan sonra hafif ticari aracı metrelerce sürüklediği görülüyor.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.