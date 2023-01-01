Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Doğukent Mahallesi İstiklal Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 23 ABJ 210 plakalı otomobil karşı taraftan seyir halinde olan otomobil ile çarpıştı.Kazada 2 kişi yaralandı.Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulans ile Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken polis kaza ile ilgili inceleme yaptı.