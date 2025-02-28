Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza Elazığ - Bingöl Karayolu Başyurt mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 KD 772 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp takla attı. Kazada 4 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan 4 kişiden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.