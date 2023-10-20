Merkeze bağlı Karakoçan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Kaza, ilçe merkezi Yolçatı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y. (60) idaresindeki 06 AL 8461 plakalı otomobil ile aynı yönde seyir halinde olan M.A. yönetimindeki 23 KD 601 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücü M.A., ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı motosiklet sürücü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansa ile Karakoçan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.