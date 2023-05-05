Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, “Trafik Haftası” etkinlikleri çerçevesinde eski öğretmen evi önünde yolculara yönelik bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, “6-12 Mayıs Trafik Haftası” etkinlikleri çerçevesinde yoğun bir çalışma yürüttü. Bu çalışma dahilinde eski öğretmen evi önünde yolculara yönelik bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi. Ekipler, trafik haftası dolayısıyla yoğunlaştırılan trafik denetimleri sırasında sürücülerin trafik kurallarına uymalarını sağlamak için gerekli tedbirleri aldı. Yayaların kullandığı ve araç trafiğinin yoğun olduğu eski öğretmen evi önünde gerçekleştirilen denetimlerde, sürücülerin emniyet kemeri kullanımı, alkollü araç kullanımı ve hız limitlerine uyum konularında bilgilendirildi. Ekipler, sürücülerin trafikte güvenli bir şekilde ilerlemeleri ve muhtemel kazaların önüne geçilmesi için bilgilendirme çalışmalarına büyük önem verdi.

Yolculara yönelik yapılan bilgilendirme çalışmaları ise özellikle toplu taşıma araçları ve okul servislerinde yoğunlaştı. Yolculara, emniyet kemeri takma, oturacak yerlerini terk etmeme ve araç içinde sıvı tüketimine dikkat etme konularında bilgilendirme yapıldı.

Ayrıca, ekiplerin yaptığı çalışmaların sadece trafik haftası boyunca sınırlı kalmayacağı ve devamlı bir şekilde sürdürüleceği de vurgulandı.