Elazığ’da polis ekipleri tarafından öğrencilere yönelik, trafik bilinci gelişimi faaliyetleri sürüyor.

Elazığ’da polis ekipleri tarafından öğrencilere yönelik, trafik bilinci gelişimi faaliyetleri sürüyor.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 2022-2023 eğitim öğretim yılında Trafik Dedektifleri Projesi çerçevesinde trafik bilinci gelişimi faaliyetleri sürüyor. Faaliyetlerde Baskil Atatürk İlkokulunda öğrenim gören 180 öğrenci ve 11 öğretmene, trafik dedektifleri ve öğrencilerin trafik bilinci gelişimi konuları hakkında uygulamalı olarak eğitim verildi. Okul müdürü ve öğretmenlere yönelik de gerekli tanıtımların yapıldığı faaliyetlerde, trafik dedektif kartı ve bilgilendirmeye yönelik broşürler dağıtıldı.