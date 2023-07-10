Elazığ’da trafiği tehlikeye atan 13 araca, idari para cezası düzenlendiği bildirildi.

Önceki gün Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde seyir eden kamyonetin ev eşyası yüklü kasasında, iki kişinin yolculuk yaptığı görüldü. Yahya Kemal Caddesi’ne doğru ilerleyen kamyonetin kasasındaki kişilerin eşyaların önünde durması dikkati çekti. Hiçbir güvenlik önlemi olmadan seyahat edilen o görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı. Yine aynı cadde üzerinde düğün konvoyu, alt geçitte yolu keserek eğlendi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri basına yansıyan haberlere istinaden KGYS ve PTS görüntülerini inceledi.

Yapılan inceleme sonrasında, ‘Taşınan Yük Üzerine Yolcu Bindirmek’ maddesi gereği 1 araca, ‘Karayollarında kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde özel amaçlarla keyfi ya da kasıtlı davranışlarda bulunarak yaya veya araç trafiğinin seyir emniyetini ihlal etmek suretiyle tedbirsiz ve saygısız davranışlarda bulunarak araç sürmek’ maddesi gereğince de 12 araca idari para cezası düzenlendiği bildirildi.