Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, toplum temelli ruh sağlığı hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi ve takibi amacıyla toplantı düzenlendi.

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü toplum temelli ruh sağlığı hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi ve takibi amacıyla toplantı düzenledi. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Ahmet Murat Mamur başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya idareciler, işbirliği içerisinde olunan paydaş kamu kurumu yetkilileri ve ilgili birim çalışanları katıldı. Yıl içerisinde 4’üncüsü olarak gerçekleştirilen toplantıda, paydaş kurumlarla önceki kurul kararlarının değerlendirilmesinin yanı sıra Toplum Ruh Sağlığı Merkezinin güncel ihtiyaçları gündeme getirildi ve çözümü konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.