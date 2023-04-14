Elazığ’da tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1’i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Kaza, Güney Çevre Yolu AFAD kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.K. yönetimindeki 80 AAT 543 plakalı tır ile N.Ö. idaresindeki 06 FC 1443 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.