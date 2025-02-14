Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeline yönelik toplam 5 gün süren temel itfaiye eğitimi programı tamamlandı.

Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeline yönelik toplam 5 gün süren Temel İtfaiye Eğitimi programı tamamlandı. 2 haftalık oryantasyon eğitimlerini tamamlayan Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne yeni katılan personellere yönelik gerçekleştirilen eğitimler tamamlandı. Konya İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı eğitmenler tarafından gerçekleştirilen eğitim programı kapsamında Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı personellerin yanı sıra ilçe ve belde belediyeleri bünyesinde hizmet veren çalışanlar, Organize Sanayi Bölgesi’ne bağlı itfaiye ekipleri ve askeri personeller olmak üzere toplam 110 itfaiye personele hem teorik hem de uygulamalı eğitimler verildi. 5 gün boyunca devam eden eğitimlerde yanma ve yangın bilgisi, kişisel koruyucu donanımlar, döndürme ekipmanları söndürme maddeleri, yangına müdahale esasları, kurtarma ekipmanları ve teknikleri, trafik kazalarında kurtarma teknikleri, yüksek ve alçak açı kurtarma teknikleri, yüksekte çalışma teknikleri ve itfaiye ruhsat yönetmeliği konuları üzerinde duruldu.

Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, "Elazığ Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları’nın personellerimize her türlü desteği vermesi sonucunda teşkilatımıza yeni katılan arkadaşlarımızın şehrimize çok daha iyi hizmet verebilmesi adına eğitim sürecini başlatmıştık. Şu anda itfaiye teşkilatımıza yeni katılan arkadaşlarımızın aldıkları eğitimlerin son aşamasındayız. Arkadaşlarımız, eğitim sürecinde Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı ekiplerinin verdiği teorik ve pratik eğitimlere tabi tutuldu. Eğitimlere, sadece Elazığ Belediyesi personeli değil, ilçe ve resmi kurumlarda faaliyet gösteren personeller de katıldı. Bugün de başarılı bir tatbikatı tamamladık. Verilen bu eğitimlerin çok önemli olduğunu biliyoruz" dedi.