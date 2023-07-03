Elazığ’da, öğrencilerin yaz tatilini bilimsel etkinliklerle geçirmesi için 6-18 yaş arası öğrencilere yönelik ‘Bilim ve Teknoloji Kampı’ düzenlendi.

İl Özel İdaresi Spor Kulübü Yaz Spor Okulu ve İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi tarafından teknoloji kampı düzenlendi. Öğrencilerin yaz tatiline girmesi ile hayata geçirilen proje çerçevesinde alanında uzman kişiler tarafından bir çok etkinlik ve aktivite gerçekleştirilecek. Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi’nde bir ay sürecek olan kamp süresi boyunca 6-18 yaş aralığındaki yaz spor okulunda futbol, basketbol, tenis, yüzme, binicilik etkinlikleri yapılacağı bildirilirken, 13- 18 yaş aralığındaki yaz teknoloji kampında ise 3d yazıcı, drone öğrenme ve kullanma, kodlama, tarım, binicilik, okçuluk ve satranç alanlarında eğitimler verileceği aktarıldı.