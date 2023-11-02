Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce tatlı su kefali proje çalışmaları sürüyor.

2019 yılında ’Doğu Anadolu Bölgesi İllerinde Su Ürünleri Üretiminde Verimliliği Artırma Projesi’ çerçevesinde Keban Baraj Gölü Meşeli köyü mevkiinde yapımı tamamlanan Su Ürünleri AR-GE Merkezi ve Üretim Birimi faaliyetlerini devam ediyor. AR-GE Merkezi ve Üretim Biriminde üretilen milyonlarca balık, göl ve barajlara bırakılırken, proje çalışmaları da sürüyor. Çalışmalar çerçevesinde tatlı su kefali proje çalışmaları da devam ediyor.

Öte yandan yeni türlerin kültüre alınması ve yemle ilgili yapılacak çalışmaların, ülkesel bazda su ürünleri sektörünün gelişmesine doğrudan olumlu katkı sağlamasına yönelik çalışmalarında süreceği ifade edildi.