Elazığ’da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından, ‘Tarlada nohut kadına umut’ projesi gerçekleştirildi.

Elazığ’da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Diyarbakır GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi işbirliğinde hazırlanan ‘Tarlada nohut kadına umut’ projesi, merkeze bağlı İçme köyünde gerçekleştirildi. Projeye çerçevesinde Halk Eğitim Merkezi’nde kadınlara yönelik nohut yetiştiriciliği kursu verilecek. Kursu başarıyla tamamlayan kadınlara ise İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından 10 dönüm nohut ekimi gerçekleştirilecek. Hasat sonunda kadınlar, ektikleri nohuttan, nohut unu, yemeklik nohut ve nohut ekmeği gibi ürünler elde ederek aile ekonomisine katkı sunmuş olacak.

Kadının tarım üzerindeki önemine değinen Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Kılıç, “Tarımsal üretimde yenilikler ve yenilikçi bir yaklaşım her zaman bir başlangıcın örneği olmuştur. Özellikle tarımsal yeniliklerde kadınlarımızın daha çok haşır neşir olması, bilgi ve birikimlerinin kapasitesinin arttırılması için Tarım ve Orman Bakanlığı’mızın sahadaki çalışmaları devam ediyor. Bizde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak çiftçi kadınlarımızın daha fazla üretime katmak, farkındalık oluşturmak ve onları üretimin bir parçası haline getirme konusunda ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Bu çerçevede İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak ‘Tarlada nohut kadına umut’ projesi adı altında teklifte bulunmuştuk. Bu projemiz bakanlığımız tarafından kabul edildi. Bugün de inşallah projenin ilk açılışını buradan vereceğiz. İlimizde ki tarımsal üretim içerisinde nohudun payı yaklaşık 20 bin dekar alanda bin 400 tondur. İlimizde nohudun işlendiği, leblebi haline getirildiği ve farklı şekilde işlendiği bir kültür var. Bu kültürü ayakta tutabilmek ve geliştirmek için elimizden geldiğince tarımsal üretimimizi arttırmamız gerekiyor” dedi.