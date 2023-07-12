Elazığ’da İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tarım araçları denetlendi.

Elazığ’da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, yaz ayının gelmesi ve hasat döneminin başlaması nedeniyle, artan tarım araçlarının trafik güvenliğini tehlikeye düşürmemesi ve herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermemesi için tarım araçlarını denetledi. Denetlemelerde reflektörü eksik olan tarım araçlarına, reflektörler takılmasının ardından sürücülerin trafik kurallarına uymaları gerektiği aktarıldı.