Elazığ’da çalışmaların devam ettiği Tarhana Regülatörü ve İletim Tüneli’nde ışık göründü.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Tarhana Çayı kaynağından Hamzabey Barajı’na yıllık 6.38 milyon metreküp içme suyu takviye edilmesini sağlamak amacıyla 1 adet regülatör, 12 metre uzunluğunda iletim kanalı ve 3,5 metre çapında 955 metre uzunluğunda iletim tünelinde çalışmalar devam ediyor. Tünelde ışık görülürken, beton kaplama çalışmalarının aralıksız bir şekilde devam ettiği bildirildi. Ayrıca projeni tamamlanması ile Hamzabey Barajı’nın kapasitesinin yıllık 34,53 milyon metreküp seviyesine çıkartılacağı aktarıldı.

Elazığ Tarhana Regülatörü ve İletim Tüneli yapımında çalışmaların devam ettiğini ifade eden DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Tarhana Çayı kaynağından Hamzabey Barajı’na yıllık 6.38 milyon metreküp içme suyu takviye edilmesini sağlamak amacıyla 1 adet regülatör, 12 metre uzunluğunda iletim kanalı ve 3,5 metre çapında 955 metre uzunluğunda iletim tüneli yapılması işi sürüyor. Elazığ’ın can damarı olacak olan tünelde açma çalışmaları tamamlanarak tünelde ışık göründü. Tünelin beton kaplama çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. Tarhana Regülatörü ve İletim Tünelinin tamamlanması ile Hamzabey Barajı’nın kapasitesi yıllık 34,53 milyon metreküp seviyesine çıkartılarak Elazığlı vatandaşlarımızın 2050 yılına kadar olan içme ve kullanma suyuna katkı sağlayacaktır" diye konuştu.