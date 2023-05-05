Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından “Tarama sonrası teşhis merkezi çalışma toplantısı” düzenlendi.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcı Uzm. Dr. Ali Atar başkanlığında düzenlenen toplantıya konusunda uzman teşhis merkezi üyesi hekimler, hemşireler ve birim çalışanları katıldı. Toplantıda istatiksel veriler eşliğinde il geneline yapılan çalışmalar değerlendirildi. Daha sonra kurul kararları gereğince tarama sonrası şüpheli vakaların yönlendirilmesi, teşhis merkezi alanındaki yeniliklerin yenilenmesi ve kurul çalışmalarında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ile birlikte ileriye dönük alınan kararların uygulamaya konulması konusunda karşılıklı görüş alış verişi ve önerilerde bulunuldu.