Elazığ’da Doğa Koruma ve Milli Parkla Şube Müdürlüğü tarafından öğrencilere yönelik tabiat parkı eğitimleri sürüyor.

Elazığ’da Doğa Koruma ve Milli Parkla Şube Müdürlüğü ekiplerince, Hazar Gölü tabiat parkında Ali Pınar Spor Kulübü öğrencilerine doğada biyolojik çeşitlilik, sulak alanların önemi ve korunması, korunan alanlar, bio-kaçakçılık, doğa koruma ve Hazar Gölü flora ve fauna varlığı ile ilgili tabiat eğitimi etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Ali Pınar Spor Kulübü idarecileri, öğretmenleri, öğrencileri ve kurum personeli ile birlikte 45 kişi katıldı.

Eğitimlerin belirli aralıklarla süreceği bildirildi.