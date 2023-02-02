Trafikte dolaşan 2 kazın sevimli halleri tebessüm ettirirken, vatandaşlar o anı cep telefonu kamerası ile kayıt etti.

Elazığ’da sürüden ayrılan 2 kaz ilçe merkezine geldi. Yoğun trafikte dolaşan 2 kaz, vatandaşların ilgi odağı oldu.

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