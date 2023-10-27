Elazığ İl Özel İdaresi tarafından yapımına başlanan sulama tesisi projeleri devam ediyor.

Elazığ İl Özel İdaresi tarafından 2023 yılı yatırım programına alınan Maden’e bağlı Kavak, Yıldızhan ve Polat köylerinde yeni sulama tesisi projeleri devam ediyor. Projenin tamamlanması ile 753,8 dekar alanın sulanacağı bildirildi. Toplam 187 çiftçinin yararlanacağı tesisin bu ay sonu hizmete girmesi planlanıyor.

Elazığ İl Özel İdaresi’nden yapılan açıklamada, "Elazığ İl Özel İdaresi olarak yatırım programı kapsamında gerçekleştirdiğimiz yeni sulama projelerini tamamlayarak hizmete açmaya devam ediyoruz. Yeni sulama projelerinin tamamlanmasıyla birlikte daha fazla tarım alanı suya kavuşmaktadır. Gerçekleştirilen çalışmalar ile sulanabilir tarım alanları artırılarak tarımsal üretimin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Şehrimizde tarımsal sulama alanı oranı ve tarımsal üretimi artırmak amacıyla üreticilerimize destek verilmeye ve yeni alt yapı projeleri hayata geçirilmeye devam edilecektir” denildi.