Elazığ’da düzenlenen ‘Suçlu Kim’ temalı etkinlikte, madde bağımlılığına dikkat çekildi.

Elazığ’da düzenlenen ‘Suçlu Kim’ temalı etkinlikte, madde bağımlılığına dikkat çekildi.

Fırat Üniversitesi Hastanesi tarafından madde bağımlılığına yönelik farkındalığı arttırmak amacı ile ‘Suçlu Kim’ temalı bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte hastane personellerinin rol aldığı bir tiyatro gösterisi gerçekleştirildi. Ardından öğretim üyeleri ile psikologdan oluşan konuşmacılar, madde bağımlılığıyla ilgili çeşitli bilgiler verdi.

Madde bağımlığı hakkında bilgi veren Psikolog Rihan Kırmızıgül “Madde, kötüye kullanım ve bağımlılığa yol açabilecek, değişik yollardan alınabilen, duygu-durum, algılama, biliş ve diğer beyin işlevlerinde değişiklik yaratan her türlü kimyasaldır. Bağımlılık ise herhangi bir maddenin tedavi amaçlı olmaksızın fizyolojik bir ihtiyaca cevap vermeden giderek artan miktarlarda kullanılmasıdır. Bağımlılığa neden olan faktörler incelendiğinde bağımlılığın nedeni olarak tek bir etkenden söz etmek güçtür. Birçok etken söz konusudur. Kişi ilk olarak merak ve korku duygusu ile kullanımı denemek isteyebilir. Merakla birlikte bir kereden bir şey olmaz düşüncesi ile kullanım gerçekleşir” dedi.

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Gürkan Gürok ise “Madde kullanımı ve bağımlılık kavramlarının geçmişi insanlık tarihi kadar eskidir. Uyuşturucu maddelerin keyif verici ve ağrı kesici etkisi nedeniyle kullanılmış oldukları bilinmektedir. Madde bağımlılığı denilince aklımıza gelen maddeler çok çeşitlidir. Bu durum ilgili kişilerin yaşamlarını, tanı ve tedavilerini kendilerine özgü bir hale getirmektedir. Bu nedenle çözüm arayışlarımıza ilgili kişiye özgü olmalıdır. Kokain gibi bazı maddeleri bir kere bile kullanmak bağımlılık gelişimine neden olabilir” diye konuştu.