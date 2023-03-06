Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı istatistiklerine göre Elazığ’da Şubat ayında 229 trafik kazası meydana geldi. İstatistiklere göre, kentte meydana gelen 229 kazada 163 kişi yaralanırken, 1 kişi hayatını kaybetti. Kazaların 85’i yaralanmalı olurken, 144’ünün ise maddi hasarlı olduğu bildirildi.

Elazığ’da şubat ayında meydana gelen 229 trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 163 kişi de yaralandı.

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