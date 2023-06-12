Yıldızlar Okul Sporları Su Topu Türkiye Şampiyonası Bolu’da düzenlendi.

9-12 Haziran tarihleri arasında Bolu’da düzenlenen Okul Sporları Su Topu Türkiye Şampiyonasına Gençlik ve Spor Kulübünün alt yapısını oluşturan sporculardan Elazığ Halk Eğitim Merkezi takımları Elazığ’ temsil etmek üzere Bolu’ya giderek mücadele verdi. Verilen mücadele sonunda sporcular şehre yeni başarılar kazandırdı. Yıldızlar Okul Sporları Su Topu Türkiye Şampiyonasında, Elazığ Halk Eğitim Merkezi kadınlar takımı Türkiye 2.’si olurken, erkekler takımı Türkiye 4.’sü oldu.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren yaptığı açıklamada, ’’İlimizi temsil etmek üzere Bolu’ya giden sutopu takımlarımızı tebrik ediyor ilimize kazandırdıkları bu yeni başarı için tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum” dedi.