Elazığ’da 10 metrelik su kuyusuna düşen keçi, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Elazığ’da 10 metrelik su kuyusuna düşen keçi, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Olay, Yemişlik köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir arazide bulunan 10 metre derinliğindeki su kuyusuna bir keçinin düştüğünü fark eden vatandaşlar, AFAD ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri keçinin kurtarılması için ortak çalışma başlattı. Kuyuya inen ekipler, halat sistemiyle keçiyi dışarı çıkararak sahibine teslim etti.