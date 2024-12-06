Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve EKUT bünyesinde görev yapan 12 personel, ‘Su Altı Arama ve Kurtarma’ eğitimlerini tamamlayarak 1 ve 2 yıldızlı arama kurtarma sertifikalarını aldı.

Elazığ Belediyesi tarafından hazırlanan ve Fırat Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ‘Su Altı Arama ve Kurtarma’ projesi kapsamında verilen eğitim programı tamamlandı. Elazığ Belediyesi tarafından arama-kurtarma ve ilk yardım faaliyetlerinin önemine dikkat çekmek ve bu konuda yetkin ekipler oluşturmak hedefiyle hayata geçirilen proje doğrultusunda verilen eğitimlere, İtfaiye Müdürlüğü bünyesinden 8 personel ile 4 gönüllü EKUT üyesi katılım sağladı. Eğitim programına katılanlar, teorik ve pratik eğitimlerle su altında güvenli bir şekilde nasıl hareket edileceği ve muhtemel acil durumlara nasıl müdahale edileceği konusunda bilgiler verildi. Doğu Dalış ve Doğa Sporları Kulübü tarafından verilen eğitimleri başarıyla tamamlayan 12 kişilik ekip, üç yıldızlı eğitim ve balık adam eğitimlerine hak kazandı. Eğitimleri başarıyla tamamlayan katılımcılara, Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

Törene, Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Sabuncu, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak, Elazığ Arama Kurtarma Strateji Derneği Başkanı Heybet Öztekkeli, Elazığ Belediyesi AR-GE ve Proje Birim Sorumlusu Seda Akliman ve davetliler katıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Sabuncu, şehrin dinamiklerinin bir araya gelmesi sonucu gerçekleştirilen bu çalışmanın son derece kıymetli olduğuna vurgu yaparak, “Elazığ’da su altı arama kurtarma anlamında bir ilki gerçekleştirdik. Sertifikalandırılmış ve ileride akreditasyonu da gerçekleşecek olan bir ekiple ilimizde ve bölgemizdeki muhtemel afetlere profesyonel ekiplerimizle müdahale edeceğiz” dedi.