Elazığ’da ilk defa uygulanan Silindir ile Sıkıştırılmış Beton (SSB) yol yapım çalışmaları başladı.

Elazığ İl Özel İdaresi, çalışmalarını yoğunlaştırarak şehrin birçok noktasında yol bakım onarım, genişletme ve asfaltlama çalışmalarını devam ettiriyor. Bu çerçevede 2023 yılı yatırım programı kapsamında merkez Hoş köyünde ilk defa uygulanan Silindir ile Sıkıştırılmış Beton (SSB) yol yapım çalışmaları başladı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Şiş “Bugün itibariyle ilimizde ilk defa Hoş köyümüzde köy içi toplamda 3 bin 600 metre SSB uygulamasına başlamış bulunmaktayız. Uygulamaya aldığımız beton yol yapımının ulaşımı daha konforlu ve rahat bir hale getireceğine inanıyoruz. Özellikle kırsalda ve köylerde yaşayan vatandaşlarımızın ulaşım noktasında yaşadıkları sıkıntılara son vermek için var gücümüzle çalışıyoruz. Çalışmalar köyümüze hayırlı uğurlu olsun” dedi.