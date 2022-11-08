Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından finanse edilen, merkez ile ilçe belediyeleri tarafından ihaleleri gerçekleştirilerek Elazığ sporuna kazandırılacak olan spor salonlarında inşa çalışmaları devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından finanse edilen, merkez ile ilçe belediyeleri tarafından ihaleleri gerçekleştirilerek Elazığ sporuna kazandırılacak olan spor salonlarında inşa çalışmaları devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından finanse edilen merkez ve ilçe belediyeleri tarafından ihaleleri gerçekleştirilerek Elazığ’a kazandırılan spor yatırımları çerçevesinde il merkezinde, ilçelerde ve beldelerde gençlik spor yatırımları devam ediyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ’’Daha önce Kovancılar, Karakoçan, Arıcak ve Keban ilçelerimizde spor salonlarımızın büyük bakım ve onarımları yapılmıştı. Şimdi ise 6 ilçemizde sıfırdan Gençlik ve Spor Bakanlığı toplu yatırımı çerçevesinde yapmış olduğumuz yatırımlar ile 6 ilçemizde spor salonu inşa çalışmaları 2023 yılının ilk yarısında tamamlanması planlanmakta. Böylelikle 10 ilçemiz spor salonuna kavuşmuş olacaktır. Emeği geçen başta Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu olmak üzere herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz’’ denildi.