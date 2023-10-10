Elazığ Sosyal Hizmet Merkezi ekipleri, depremden etkilenen vatandaşları yalnız bırakmıyor.

Elazığ Sosyal Hizmet Merkezi psikososyal destek ekiplerinin depremzede aile ve çocuklara yönelik çalışmaları sürüyor. Çalışmalar çerçevesinde afetten etkilenen ve Kırklar Geçici Konaklama Merkezinde kalan vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını dinlenirken, çocuklar için ise gezici kütüphanede kitap okuma etkinliği yapıldı. Ekiplerin depremzede vatandaşlar ve çocuklara yönelik etkinliklere aralıksız devam edeceği kaydedildi.