Elazığ’da son bir haftalık asayiş bülteni açıklandı. Buna göre kentte 231 olay meydana gelirken, 211 şahıs yakalandı.

Elazığ Valiliği, 23 -29 Aralıkta meydana gelen haftalık asayiş olaylarını açıkladı. Buna göre, son bir hafta içerisinde 231 olay meydana gelirken 211 şahıs yakalandı. 10 şahsın tutuklandığı, 11 şahsı yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Asayiş uygulamalarında 73 bin 462 şahıs ve 29 bin 532 araç kontrol edildi. Aranması olan 295 şahıs yakalanırken, 28 şahıs ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kontrol edilen araçlardan 2 bin 759’una cezai işlem uygulanırken, 131 araç trafikten men edildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda 12 adet tabanca, 3 adet tüfek, 3 adet kesici alet, 34 adet fişek, 1 adet dedektör ve 1.260 adet emtia (telefon aksesuarı) ele geçirildi. Zehir tacirlerine yönelik yapılan çalışmalarda ise 10.315 g esrar, 0,39 g metamfetamin, 699 g bonzai, 59 adet sentetik ecza, 2 adet uyuşturucu hap ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Son bir haftada kentte meydana gelen 12 trafik kazasında, 13 kişinin yaralandığını aktarıldı. Bu süre zarfında kaybolan 14 şahıs, 1 adet römork, 1 cep telefonunun bulunduğu bildirildi.