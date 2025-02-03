Elazığ’da son bir haftalık asayiş bülteni açıklandı. Buna göre kentte 217 olay meydana gelirken, 229 şahıs yakalandı.

Elazığ Valiliği, 27 Ocak- 02 Şubatta meydana gelen haftalık asayiş olaylarını açıkladı. Buna göre, son bir hafta içerisinde 217 olay meydana gelirken 229 şahıs yakalandı. 14 şahsın tutuklandığı, 14 şahsı yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Asayiş uygulamalarında 67 bin 143 şahıs ve 47 bin 839 araç kontrol edildi. Aranması olan 461 şahıs yakalanırken, 28 şahıs ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kontrol edilen araçlardan 3 bin 263’üne cezai işlem uygulanırken, 166 araç trafikten men edildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda 6 adet tabanca, 7 adet tüfek, 6 adet kesici alet, 167 adet fişek, 1 adet şarjör, 2 adet kurusıkı tabanca, 75 adet puro ve 235 paket kaçak sigara ele geçirildi. Zehir tacirlerine yönelik yapılan çalışmalarda ise 16 gram esrar, 2.979 gram metamfetamin, 326 gram bonzai, 74 gram kannabinoid, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 75 adet sentetik ecza ve 4 gram kenevir tohumunun ele geçirildiği aktarıldı.

Son bir haftada kentte meydana gelen 14 trafik kazasında, 21 kişini yaralandığı aktarıldı. Ayrıca kaybolan 12 şahıs ve 3 adet motosikletin bulunduğu bildirildi.