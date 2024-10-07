Elazığ’da, 30 Eylül-6 Ekim arasında meydana gelen 236 olaya karışan 226 şahıs yakalandı.

Elazığ Valiliği, kentte son bir haftada meydana gelen olaylara ilişkin açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, ’’İlimiz emniyet ve jandarma bölgesinde 30 Eylül 6 Ekim tarihleri arasında meydana gelen 236 olayda, 226 şahıs yakalanmış, 14 şahıs tutuklanmış, 12 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Asayiş uygulamalarında 69 bin 692 şahıs ve 35 bin 119 araç kontrol edilmiştir. Aranması olan 372 şahıs yakalanmış, 30 şahıs tutuklanmıştır. Kontrol edilen araçlardan 13 bin 337 araca cezai işlem uygulanmıştır. 204 araç trafikten men edilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda 7 adet tabanca, 2 adet tüfek, 80 adet fişek, 1 adet kesici alet, 200 adet elektronik sigara, 105 kilo nargile tütünü, 835 kilo kıyılmış tütün, bin 50 adet bandrol, 84 bin 400 adet makaron, 71 bin 400 adet dolu makaron, 3 adet sigara sarma makinesi, 3 adet kompresör, 409 adet 50 dolarlık sahte banknot ele geçirilmiştir. Zehir tacirlerine yönelik yapılan çalışmalarda, 1 kilo 63 gram esrar, 18 gram metamfetamin, 34 adet uyuşturucu hap, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilmiştir. İlimizde 35 trafik kazası meydana gelmiştir, 61 kişi yaralanmıştır. Bu sure zarfında kaybolan 7 şahıs, 2 adet motosiklet ve 600 bin lira değerinde elektrik tesisatı malzemesi bulunmuştur’’ denildi.