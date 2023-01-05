Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kaçak avlanma ile ilgili denetimlerine aralıksız devam ediyor. Son bir ayda yapılan çalışmalarda kaçak avlanan 13 kişiye idari işlem uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kaçak avlanma ile ilgili denetimlerine aralıksız devam ediyor. Son bir ayda yapılan çalışmalarda kaçak avlanan 13 kişiye idari işlem uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, sahada denetim çalışmalarına yoğunluk verdi. Ekiplerin yaptığı denetimler sayesinde kaçak ava müsaade edilmezken, kaçak olarak kurulan meterislerin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Öte yandan Elazığ İl Şube Müdürlüğü tarafından avlaklarda kaçak avlanmanın önlenmesi ve biyolojik çeşitlilik için arazide kurulu olan fotokapanlar sayesinde izleme çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Ekiplerin yaptığı son bir aylık çalışmalarda il genelinde 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa aykırı olarak yasadışı avcılık yapan 13 kişi hakkında idari işlem yapıldı.