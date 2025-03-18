Elazığ’da sokakta yürürken başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan çocuğun panikle kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşandı. Sokakta gezen başıboş köpekler, yoldan geçen bir çocuğa doğru hızla yöneldi. Bu sırada korkup panikleyen çocuk, hızla koşmaya başladı. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Mahalleli sokak köpeklerinin istenmeyen sonuçlara neden olabileceklerini belirterek yetkililerden soruna çözüm bulmalarını istedi.