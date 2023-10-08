Elazığ’da 379 polisin katılımıyla yapılan şok asayiş uygulamasında 2 bin 666 şahıs sorgulanırken, aranan 2 şüpheli ve silahlı yaralama olayının faili yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik, gece saat 22.00 ile 00.00 saatleri arasında il merkezi ve ilçelerde toplam 67 ekip 379 personel ile ring halinde ve sabit olarak şok asayiş uygulaması yapıldı. Uygulamada 2 bin 666 ve 663 araç sorgulanırken, 109 umuma açık iş yeri, 65 metruk bina ile 14 park ve bahçe kontrol edildi.

Yapılan sorgulama ve kontrollerde aranan 2 kişi ile 02.10.2023 tarihinde Çaydaçıra Mahallesi Kanarya Hacı Ömer Bilginoğlu Caddesi üzerinde meydana gelen ateşli silahla yaralama olayının faili, olayda kullanılan 7,65 çapında tabanca ve tabancaya ait 3 adet fişek ile birlikte yakalandı.

Ayrıca bir yabancı uyruklu şahsın deport edilmek üzere ilgili birime teslim edildiği, 19 araca ise idari para cezası uygulandığı bildirildi.