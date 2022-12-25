Taekwondo Siyah Kuşak 1., 2. ve 3. Dan sınavları 155 sporcunun katılımıyla Elazığ’da yapıldı.

Taekwondo Siyah Kuşak 1., 2. ve 3. Dan sınavları 155 sporcunun katılımıyla Elazığ’da yapıldı.

Türkiye Taekwondo Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan 2022 yılı Siyah Kuşak 1. 2. 3. Dan sınavlarına 13 ilden 155 sporcu katıldı. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Çok Amaçlı Spor Merkezi’nde gerçekleştirilen sınavda 155 sporcu siyah kuşak dan sınavlarını geçmek için ter döktü.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Sporda büyük başarılara imza atıyoruz. Şehrimizin adı gerek il içi gerek il dışı müsabakalar da derecelerle anılıyor, tabi yeni sporcuların yetişmesi de kuşaklarını almaları da müsabaka kadar önemli. Her bir sporcunun yetişmesinde antrenör, kulüp ve ailelerin birlikteliği sporcumuzun gelişmesinde başarısında ciddi önem arz ediyor, bu vesileyle de tüm gençlerimizi spora davet ediyoruz. 13 ilden 155 sporcunun yer aldığı Dan Sınavların da ter döken emeklerinin karşılığını bekleyen tüm sporcularımıza, antrenörlerimize ve ailelerine teşekkür ediyor, başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.