Elazığ’da sabah saatlerinde etkili olan sis, şehirde kartpostallık manzaralar oluşturdu. Şehir merkezi ve çevre yollarında yoğun bir şekilde görülen sis, sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin yer yer düşmesi sebebiyle sürücüler, yavaş ve kontrollü seyretmek zorunda kaldı.

Elazığ’da sabah saatlerinde trafiğe çıkan sürücüler sisle karşılaştı. Şehir merkezi ve çevre yollarında etkili olan pus ve sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer azaldı. Yetkililer, sisli havalarda sürücülerin trafikte dikkatli seyretmesi, takip mesafesinin artırılması ve hız yapılmaması uyarısında bulundu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise ’’Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olarak geçeceği, gece ve sabah saatlerinde yer yer pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor” denildi.