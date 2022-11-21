Elazığ’da meteorolojinin önceden uyardığı sis kent genelinde etkili oldu, görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. Aynı zamanda sis ile sonbaharın buluşması keyfine doyumsuz görüntüler oluşturdu.

Elazığ’da meteorolojinin önceden uyardığı sis kent genelinde etkili oldu, görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. Aynı zamanda sis ile sonbaharın buluşması keyfine doyumsuz görüntüler oluşturdu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden uyarısı yapılan sis ve pus, Elazığ’da etkili oldu. Sis nedeniyle kentte görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, şehir görünmez hale geldi. Araçlar sis arasında kaybolurken, sürücüler yavaş ve araçlarının dörtlülerini yakarak seyretti. Aynı zamanda sis ile sonbaharın buluşması keyfine doyumsuz görüntüler oluşturdu. Bazı vatandaşlar sis altında yürüyüş yaparak sonbaharın tadını çıkardı.

Oluşan yoğun sis ve sonbaharın renklerine hayran kaldığını dile getiren vatandaşlardan Bülent Daşcı, “Sonbahar çok güzel ve yürümek için çok ideal bir mevsim. Günde 1 ile 2 saat yürümeyi ve spor yapmayı herkese tavsiye ederim. Sis de çok hoş. Yaz döneminin sıcak ve bunaltıcı günlerinin geçmesini anımsatıyor. Yapraklar sarı ve renk çok güzel. Özellikle vatandaşlardan bazıları normal zamanlarda sis farlarını açıyorlar. Sis farları sadece sis siste açılması gerekmektedir. Fark edilmek açısından dikkat etmeleri gerekir. Sürücülere, kendi can güvenliğimiz, mal güvenliğimiz açısından sis farlarını mutlaka açın” dedi.

Sürücüleri kurallara uymaları noktasında uyaran vatandaşlardan İhsan Can, “Dört mevsim yaşıyoruz. Bu da ülkemize ait bir güzelliktir. Ne kadar şükretsek azdır. Yıllarca uzun yol şoförlüğü yaptım. Bilhassa siste araç süren sürücülerimizin çok dikkatli olması gerekiyor. Bir anlık gaflet hayata mal oluyor. O yüzden dikkat etmek lazım” diye konuştu.