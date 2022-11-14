Elazığ’da çiftçilerin yılın ikinci ürünü olarak tarlasında yetiştirdiği ve hayvanların kaba yem ihtiyacını karşıladığı silajlık mısır hasadı başladı.

Elazığ’da çiftçilerin yılın ikinci ürünü olarak tarlasında yetiştirdiği ve hayvanların kaba yem ihtiyacını karşıladığı silajlık mısır hasadı başladı.

Elazığ’da çiftçiler tarafından ekilen silajlık mısırın hasadı başladı. Keban Baraj Gölü’nün havzasıyla, onu besleyen Murat Nehri’nde de su seviyesinin düşmesinin ardından baraj havzasında bulunan merkeze bağlı Yeni Kapı köyünde ekilen silajlık mısırların hasadı devam ediyor. Yaklaşık 300 dönüm alan üzerine ekilen ve ikinci ekin olarak bilinen silajlık mısırlar, sabahın ilk ışıklarıyla makineler yardımı ile toplanıp çevre illere gönderiliyor. 300 dönüm alan üzerine mısır eken çiftçilerden Abdullah Bozkurt, geçen seneye göre fiyatların iyi olduğunu söyledi.

Ovada mısırların biçildiğini belirten çiftçilerden Abdullah Bozkurt, “Şahsıma ait 350 dönüm silajlık mısır ektim. Bundan önce buğday ve arpa ekmiştim. Onların zamanı geçtiği için kaldırdık. Kimi çiftçiler pancar kimi çiftçiler ise silajlık mısır ekti. Sabah saat 06.00’da geliyoruz gece 24.00’a kadar çalışıyoruz. Fiyatlar bu sene normal. Geçen sene fiyatlar verdiğimiz rakamların altındaydı bu sene 670 liraya veriyorum” dedi.

Silajlık mısırların ortalama 100 günde yetiştiğini aktaran çiftçilerden Mehmet Aksu, “Mısırların olması genelde tohumlarına göre değişiyor. Bu yıl geçen seneye oranla verim düşük. Sudan dolayı mı yoksa tarlaların sürekli ekilmesinden dolayı mı bilmiyorum ama verim geçen seneye oranla düşük. Şu an çiftçilerimiz 670 liradan mısırını veriyor. Buradaki kardeşimiz 300 dönüm mısır ekmiş. Zaten burası baraj sahası. Devletimiz çiftçilere burayı değerlendirmesi için vermiş. Vatandaşlarımız da değerlendiriyor. Burada herkes ekmek yiyor. Devletin vermiş olduğu alandan faydalanmayan yok. Geçen sene silajlık mısır 470 ile 500 lira arasında değişiyordu bu yıl ise 670 liraya veriyorlar hatta 850 liraya verenler de oldu. Mısır şu an biraz fazla olduğu için fiyatlar düştü. Mısır hasadı en geç Kasım ayının 25’inde biter” ifadelerini kullandı.