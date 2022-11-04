Elazığ’da bir iş yerinde çıkan silahlı kavgada, 3 kişi hayatını kaybetti.

Elazığ’da bir iş yerinde çıkan silahlı kavgada, 3 kişi hayatını kaybetti.

Olay, merkez Sürsürü Mahallesi İmamefendi Bulvarında bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı iş yeri içerisinde silahlı kavga çıktı. Kavgada, 2 kişi olay yerinde, 1 kişi ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Öte yandan, ölenlerin olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

1 kişinin gözaltına alındığı olayda soruşturma sürüyor.