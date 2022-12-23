Elazığ’ın Keban ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada, 1 kişi öldü.

Elazığ’ın Keban ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada, 1 kişi öldü.

Olay, Keban ilçesine bağlı Altıyaka köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan Übeyd Erdem (23) ve O. Ç. (39) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya döndüğü olayda, O.Ç.’nin tüfekle ateş açması sonucu Erdem, olay yerinde hayatını kaybetti. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli Ç, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Erdem’in cansız bedeni ise otopsisi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.