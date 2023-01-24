Elazığ’da sokak ortasında çatışan ve toplamda 86 suç kaydı olan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ’da sokak ortasında çatışan ve toplamda 86 suç kaydı olan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün merkez Ataşehir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı, M.Ü. ve Ö.Ö. arasında silahlı çatışma çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralanın olmadığı olayda, 2 şüpheli de kullandıkları silahlarla birlikte Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan ve haklarında toplam 86 suç kaydı bulunan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevin gönderildi.