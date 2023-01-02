Elazığ’da gece hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye kadar düşmesi nedeniyle araçların camları buz tuttu, sahipleri ise korumak için üzerlerine branda ile örttü.

Elazığ’da gece hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye kadar düşmesi nedeniyle araçların camları buz tuttu, sahipleri ise korumak için üzerlerine branda ile örttü.

Elazığ’da etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte hava sıcaklığı -6 dereceye kadar düştü. Don ve buzlanma nedeniyle araç sahipleri arabalarının motor kısmı, cam ve kapılarının donmaması için ilginç yöntemler denedi. Çatalçeşme Mahallesi’nde bazı vatandaşlar araçlarının üzerini branda ile örterek araçlarını soğuktan korumaya çalıştı.