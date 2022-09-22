Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen “Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi” çerçevesinde Elazığ’da sertifikalı buğday, arpa, mercimek ve sarımsak ekim alanlarını artırmak için yüzde 75 hibeli tohumluk müracaatı yapan üreticilerin kura çekimi gerçekleşti.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen “Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi” çerçevesinde Elazığ’da sertifikalı buğday, arpa, mercimek ve sarımsak ekim alanlarını artırmak için yüzde 75 hibeli tohumluk müracaatı yapan üreticilerin kura çekimi gerçekleşti.

Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü toplantı salonunda gerçekleşen kura çekimine, İl Müdürü Ali Kılıç, şube müdürleri, STK temsilcileri ve üreticiler katıldı. Sertifikalı tohum ekiminde çiftçi müracaatlarının fazla olması nedeniyle ürünler bazında kura çekimi yaptıklarını belirten İl Müdürü Kılıç, ’’2022 yılı sonbahar döneminde hazırlanan, tohumluk maliyetinin yüzde 75’ i Bakanlığımız tarafından desteklenerek, yüzde 25’ i çiftçilerimiz tarafından karşılanacaktır. Proje ile 17 bin dekar alanda 390 bin kg tohumun ekimi gerçekleşecektir” dedi.