Olay Diyarbakır - Elazığ kara yolu Gölardı köyü mevkiinde meydana geldi. Diyarbakır’dan Elazığ’a şeker pancarı taşıyan tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeni ile devrildi. Kazada tır şoförü hafif yaralanırken, araçta maddi hasar oluştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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