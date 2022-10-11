Elazığ Şeker Fabrikası tarafından 67’nci pancar alım ve işleme kampanyasının startının verilmesiyle birlikte tarlalarda yoğun hasat mesaisi başladı. Pancar hasadına başlayan çiftçiler, verilen fiyattan memnun olduklarını aktardı.

Elazığ Şeker Fabrikası tarafından 67’nci pancar alım ve işleme kampanyasının startının verilmesiyle birlikte tarlalarda yoğun hasat mesaisi başladı. Pancar hasadına başlayan çiftçiler, verilen fiyattan memnun olduklarını aktardı.

Türkiye’nin birçok ilinde olduğu gibi Elazığ’da da çiftçinin önemli bir gelir kapısı olan şeker pancarının hasadı başladı. Şeker fabrikasının da alım kampanyasını başlatmasıyla birlikte pancar tarlalarında mesai başladı. Tarlalarda modern tarım teknikleri ile pancar sökümünü yaparak traktörlerle fabrikaya götüren çiftçiler, geçtiğimiz seneye göre yağışın az olması nedeniyle de bazı tarlalarda pancarın sert olduğunu ve verimin düştüğünü aktardı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci tarafından yüzde 245 artış ile ton başına bin 450 lira olarak açıklanan şeker pancarı alım fiyatının kendilerini memnun ettiğini belirten çiftçilerden Şerif Aslan, "Kazancımız yok desek yalan olur, kazanç var. Kazancın olmasının sebebi ise bu sene fiyatın iyi olmasından kaynaklı" dedi.

"Her dönümde yaklaşık 8 ton pancar elde ediyoruz"

Pancar hasadına başladıklarını belirten çiftçi Şerif Aslan, "Pancar hasadına 3 gün önce başladık. Bu sene ot çok ama yine iyidir. Bakanımız sağ olsun, fiyatı iyi verdi. Bu sene fiyatlar artmasaydı biz zarar ederdik. Her dönümde yaklaşık 8 ton pancar elde ediyoruz. Fiyat, bin 400 artı çiftçi kotası tamamlarsa 50 lira olarak belirlendi. Mazot da pahalandı ama onunla birlikte pancar da pahalandı. Pancar pahalı olmasaydı eğer biz bu sene dipteydik” diye konuştu.

Pancar alım fiyatının kendilerini memnun ettiğini dile getiren Aslan, "Taban fiyatı bu sene iyi oldu. Geçen sene yanlış hatırlamıyorsam taban fiyatı 450 liraydı ama bu sene bin 400 lira oldu. Bu sene bin 500 ton verim bekliyoruz. Hasada yeni başladık, yavaş yavaş ilerliyoruz. Bazıları gibi kazancımız yok desek yalan olur, kazanç var. Kazancın olmasının sebebi ise fiyatın iyi olmasından kaynaklı" şeklinde konuştu.