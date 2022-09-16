Elazığ’da şeker pancarı alım ve işleme kampanyası açılış töreni düzenlendi.

Elazığ’da şeker pancarı alım ve işleme kampanyası açılış töreni düzenlendi.

Elazığ Şeker Fabrikası tarafından 67’inci pancar alım ve işleme kampanyası açılış töreni gerçekleştirildi. Şeker fabrikasında düzenlenen etkinliğe Vali Dr. Ömer Toraman, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Pirinçci, Yurtbaşı Belde Belediyesi Başkanı Yasin Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Evren, kamu kurum müdürleri, STK temsilcileri ve davetliler katıldı. İstiklal Marşının okunması ile başlayan etkinlik, Kur’an-ı Kerim tilavetinin okunması, protokol konuşmaları, halk oyunları gösterisi ve kurdele kesimi ile devam etti. Bu sene ilk pancar hasadını fabrikaya getiren 5 çiftçiye ise il protokolü tarafından çeşitli hediyeler taktim edildi.

Çiftçilere kazasız belasız üretim dileyen Vali Dr. Ömer Toraman, “Ben fabrikayı daha önce gezdiğimde bakım sürecindeydi. Orada işçi kardeşlerimiz ve mühendislerimizle görüştük. Güzel bir fabrika bölgemiz ve ilimiz için önemli bir tesis. İnşallah bu kampanya dönemini de kazasız belasız geçer. Yıl boyu ilk tohum attıktan sonra büyük emek ve gayret harcayarak şeker pancarlarını yetiştiren çiftçilerimiz, bugün hasatlarını alıp fabrikaya teslim noktasına geldi. Çiftçi ve pancar eken kardeşlerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

Kampanya hakkında bilgi veren Şeker Fabrikası Müdürü Mümtaz Çelik, "2021 yılında 42 bin 535 dekar alana pancar ekimi yapılıp 206 bin ton pancar işledik ve 106 gün boyunca kampanya yapılmıştır. Bu süre içerisinde 27 bin 890 ton kristal şeker üretimi yapılmış 8 bin 430 ton melas 58 bin 150 ton ise yaş pancar posası elde edilmiştir. Elde edilen posanın 45 bin tonu paketlenmiştir. Buna karşı çiftçilerimize ürün bedeli olarak geçen yıl 95 milyon lira ödeme yapılmıştır. 2022 yılında 3 ilde 87 köyde bin 391 çiftçi ile 41 bin 240 dekar alana 325 bin ton A kotası pancar sözleşmesi yapılmıştır. Yapılan bu sözleşmelerde tesellüm edilecek pancar miktarı 250 bin tondur. 21 Eylül Çarşamba günü başlayacak olan kampanyamız, 200 bin pancar işleyip 110 gün kampanya yapacaktır. İşlenecek pancar da 27 bin ton kristal şeker üretilecekken yan ürün olarak 8 bin ton melas, 60 bin ton da yaş küspe elde edilecektir” ifadelerini kullandı.