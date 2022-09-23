Elazığ’da bulunan şehit mezarlarının bakım ve temizliği jandarma ekipleri tarafından yapılırken, eskiyen bayraklar ise yenileriyle değiştirildi.

Elazığ’da bulunan şehit mezarlarının bakım ve temizliği jandarma ekipleri tarafından yapılırken, eskiyen bayraklar ise yenileriyle değiştirildi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler İçme bölgesindeki şehit mezarlarının bakımını yaptı. Jandarma ekipleri şehit mezarlarına tek tek giderek mezarların çevre düzeni ile temizliğini gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri mezarların bakımını yaparak eskiyen Türk bayraklarını da yenileriyle değiştirdi.

Mezarlara su döken jandarma ekipleri, şehit kabirleri başında dua okudu.