Elazığ’da şehir içi minibüs ücretine zam yapıldı. Tam yolcu 10, öğrenci ise 8 TL oldu.

Elazığ Şoförler Odası tarafından alınan karar doğrultusunda şehir içi minibüs ücretlerine zam yapıldı. Tam yolcu 6 liradan 10 liraya öğrenci ücreti ise 4,5 liradan 8 liraya çıkarıldı. Tarifenin bugün itibari ile uygulamaya girdiği öğrenildi.

Elazığ Şoförler Odası Başkanı Şevket Toraman, “Bir kişinin ücreti 10 lira öğrenci ise 8 lira oldu. Elazığ Belediyesi ve esnafımız ile yapılan görüşmeler sonucunda bu karar verildi. Hem esnafımızı hem de vatandaşımızı düşünerek bir karar aldık” dedi.