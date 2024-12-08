Türkiye Satranç Federasyonu 2024 faaliyet programında yer alan Elazığ Küçükler İl Birinciliği müsabakası sona erdi.

Türkiye Küçükler Şampiyonasının il ayağı olan Elazığ Küçükler İl Birinciliği müsabakaları düzenlendi. Elazığ Atatürk Stadyumunun Satranç Salonunda başlayan turnuvaya 126 sporcu katılım sağladı. Kıyasıya mücadelelerin ardından 11 farklı kategoriden katılım gerçekleştirilirken dereceye girenlere kupa ve madalya verildi. Müsabakada yarışan, kategorilerinde ilk üç’e giren sporcular Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Türkiye Satranç Federasyonu faaliyet programında yer alan Elazığ Küçükler İl Birinciliği müsabakasına toplamda 11farklı kategoriden 126 sporcu katılım sağladı. Müsabaka 07-08 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilip son bulmuştur. Kategorilere göre ilk üç’e giren sporcular yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanmıştır. Yapılan müsabakada dereceye giren takımlarımızı ve antrenörlerini tebrik ediyoruz” denildi.