Elazığ’da düzenlenen THF 2. Lig hentbol müsabakalarında şampiyon Bingöl Spor Lisesi oldu.

THF 2. Lig hentbol müsabakaları Elazığ’da 15 Temmuz Şehitleri spor salonunda gerçekleştirildi. 15 Temmuz Şehitleri spor salonunda düzenlenen 2. Lig Kadınlar Hentbol müsabakasında Elazığ Gençlik Spor Kulübü ile Bingöl Spor Lisesi Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi. Müsabakada iki takımın kıyasıya mücadelesi sonucunda, Bingöl Spor Lisesi Spor Kulübü parkeden 25-21’lik galibiyetle ayrılarak Elazığ şampiyonu oldu.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ’’İlimizde düzenlenen 2. Lig Hentbol müsabakalarında Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü ile Bingöl Spor Lisesi Spor Kulübü karşı karşıya geldi. Şehrimizi temsilen Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü hentbol kız takımımız bu maçtan mağlup olarak çıktı fakat önümüzdeki maçlarda önceki maçlar gibi galibiyet elde ederek finale kadar çıkacaklarına güveniyoruz. Gelecek hafta Kahramanmaraş’ta oynanacak olan müsabakada takımımıza ve antrenörlerimize başarılar diliyoruz’’ denildi.